МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом полугодии 2020 года составил 8,059 миллиарда евро против прибыли годом ранее, говорится в отчетности компании.

Убыток в пересчете на акцию составил 8,2 евро против прибыли в 1,68 евро годом ранее. Выручка уменьшилась при этом на 0,3% — до 22,899 миллиарда евро.

Чистый убыток компании за второй квартал составил 9,548 миллиарда евро против прибыли, зафиксированной годом ранее. Убыток в пересчете на акцию составил 9,72 евро против прибыли в 0,41 евро годом ранее. Выручка снизилась на 6,2% — до 10,054 миллиарда евро. Эксперты прогнозировали показатель выручки на уровне в 12,13 миллиарда евро.

Выручка фармацевтического дивизиона Bayer за минувшее полугодие упала на 2,7% — до 8,538 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) — на 8,4%, до 2,599 миллиарда евро.

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах. Спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer) и "Супрадин" (Supradyn).