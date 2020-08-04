МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя потребительской электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров, за первый квартал 2020-2021 финансового года (с 1 апреля по 30 июня 2020 года) выросла в 1,5 раза и составила 233,251 миллиарда иен (2,2 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию в апреле-июне составила 186,94 (1,77 доллара) иены против 119,22 иены (1,13 доллара) за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль сократилась при этом на 1% и составила 228,395 миллиарда иен (2,16 миллиарда долларов). Выручка Sony выросла на 2,3% и составил 1,969 триллиона иен (18,6 миллиарда долларов).

Компания прогнозирует, что по итогам текущего финансового года чистая прибыль составит 510 миллиардов иен (4,8 миллиарда долларов) против 582,2 миллиарда иен (5,5 миллиарда долларов) в 2019-2020 финансовом году. Выручка по итогам текущего финансового года, согласно прогнозу, составит 8,3 триллиона иен (78,5 миллиарда долларов) против 8,26 триллиона иен (78,1 миллиарда долларов) годом ранее.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.