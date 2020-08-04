ДОМОДЕДОВО (Московская область), 4 авг — ПРАЙМ, Светлана Самсонова. Александра и Максим Закировы из Подмосковья вместе создают деревянные игрушки и мебель для детей, а еще — красочные кукольные домики. Из-за пандемии количество заказов резко сократилось и семейный доход снизился до такой степени, что супругам с тремя детьми пришлось использовать накопления, отложенные на черный день. Однако вынужденный перерыв в работе Александра и Максим использовали для оптимизации своего дела и создания семейного бизнеса.

В рамках специального проекта РИА Новости и сайта стопкоронавирус.рф "Полет нормальный. Истории предпринимателей" Александра Закирова рассказала, как в результате пандемии семейная мастерская обзавелась собственным брендом.

ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ

Александра Закирова живет в Подмосковье, в городе Домодедово, по профессии она детский психолог, но сейчас находится в декретном отпуске с третьим ребенком. Начать свое дело по изготовлению кукольных домиков из дерева и создать семейную мастерскую Александра с мужем Максимом решили благодаря своей средней дочери.

"Пять лет назад мы искали дочке подарок на день рождения. Хотели подарить кукольный домик, но такого, какой нужно, не могли найти. Домик, как и любая детская игрушка, должен быть безопасным с точки зрения материалов и функциональным. И муж решил сделать его сам. Сначала сделали себе, потом друзьям, потом знакомым. Так и пошло", — рассказывает Александра.

Кроме домиков Закировы делают и детскую мебель из дерева – кровати, комоды, игрушки, различный декор для детской комнаты. По словам Александры, специально столярному делу они с мужем не учились, сейчас в интернете можно найти всю нужную информацию о ГОСТах, различные мастер-классы. Акцент в своей работе супруги делают на качестве материалов, важно, чтобы они были безопасны для ребенка. При изготовлении и декорировании домиков помогает и профессия психолога.

"Когда разрабатываем модель домика, мы продумываем его не просто как красивую игрушку, а чтобы он была функциональный, развивающий. В наших домиках много нюансов и мелочей. И даже цветовые тона подбираем не просто потому, что это красиво, а по определенным критериям, так же как и открывающие и закрывающиеся замочки, липучки и прочее. Это все сделано, чтобы в игровой форме ребенок развивался и познавал мир", — говорит Александра.

Первыми и главными оценщиками работы Закировых являются их дети. По их реакции Александра и определяет, что из элементов подойдет для игры, что нужно еще подправить. По ее словам, к изготовлению каждого домика или игрушки подходят индивидуально, учитывают все пожелания заказчика. Однажды им пришлось с мужем мастерить строительный кран-светильник, и его нужно было сделать и безопасным для ребенка, и чтобы он действительно работал как кран. Но, говорит Александра, у ее Максима техническое образование, поэтому больших трудностей не возникло.

"А самая любимая игрушка сейчас у детей, причем не только у дочки, но и сыновей — домик с миниатюрами. В домике все как настоящее — сковородочки железные, ложечки, тарелочки. Какие-то вещи я сама делаю, какие-то заказываю у мастериц", — рассказывает Закирова.

ОПТИМИЗАЦИЯ И НОВЫЙ ПАРТНЕР

Когда началась пандемия и были введены ограничения из-за коронавируса, для мастерской Закировой наступили непростые времена. Закрылись предприятия, сложно было достать материалы для изготовления домиков, да и количество заказов не просто уменьшилось, их вообще не стало.

"С марта у нас практически не стало заказов. Мы изготовили только один домик для Филиппа Киркорова. Очень интересная и большая модель, мы трудились над ней больше месяца",- рассказывает Александра.

По ее словам, во время простоя им с мужем пришлось использовать свои сбережения, но, несмотря на непростую ситуацию, они пересмотрели структуру своего бизнеса, обзавелись деловым партнером и определились с концепцией развития.

"До пандемии мы функционировали как самозанятые. Очень удобная форма для ведения собственного небольшого дела, но теперь мы решили создать свое ИП. Самоизоляцию восприняли как перерыв, чтобы понять, каким дальше хотим видеть свое дело. Когда все время в работе, сложно заниматься стратегическим планированием", — говорит Александра.

Как самозанятая, мастерица воспользовалась господдержкой, она получила субсидию в размере уплаченных налогов за 2019 год.

По словам девушки, вместе с новым партнером они просмотрели всю линейку своей продукции и решили оставить в производстве наиболее выгодные позиции с точки зрения затрат и прибыли.

ВЫХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Несколько лет назад Александра создала движение "Нежный бизнес", объединяющий женщин-предпринимательниц Домодедово, которые пекут, шьют, стригут, делают маникюр, тренируют и делают красивыми других. Вместе они помогают друг другу, проводят мастер-классы, делятся идеями. Особенно девушки сплотились во время пандемии, ведь вместе легче преодолеть любой кризис. Помогают и в поисках клиентов, рекомендуя друг друга своим заказчикам.

Александра уверена, что заказы возобновятся и клиенты вернутся уже совсем скоро. Говорит, что в соцсетях, где у них основная площадка для привлечения клиентов, уже начали интересоваться домиками. Помочь в привлечении клиентов должен и новый сайт, который запустится буквально через пару недель. Кроме того, по словам Закировой, они собираются зайти на крупные торговые интернет-площадки под собственным брендом.

"Мы сейчас регистрируем бренд Azetta, шли пять лет к этому. Уже получили номер ТМ1. У нас будет собственная торговая марка", — сказала Александра.

Также в планах у Закировых приобрести профессиональные станки для деревообработки, чтобы облегчить себе труд.

"Я состою в правительственной комиссии по развитию малого бизнеса и представляю интересы самозанятых. Пока я находилась сама в статусе самозанятого, поняла, насколько это неосвещенная сфера, поэтому хочу организовать ассоциацию для самозанятых", — сообщила Закирова.