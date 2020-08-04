ХЕЛЬСИНКИ, 4 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair из-за отмены множества своих рейсов на фоне пандемии коронавируса вернула 650 тысячам клиентов 270 миллионов евро и остаётся должна ещё около 100 миллионов, сообщает во вторник перевозчик.

В апреле и мае Finnair выполняла рейсы лишь в ключевые транспортные хабы Европы, услугами перевозчика воспользовались 16,1 тысячи и 26,7 тысячи пассажиров, что на 98% меньше аналогичного периода в 2019 году.

"В настоящее время мы обработали возмещение на сумму 270 миллионов евро. 650 тысяч клиентов получили возмещение за их неиспользованный билет. Мы все еще собираемся обработать платежи на сумму около 100 миллионов евро. Это означает, что две трети возмещения были обработаны и выплачены к началу августа", — сообщает Finnair.

Пассажиры отменённых рейсов могли воспользоваться полным возвратом денежных средств либо получить ваучер с премией в 10%.

"В отличие от многих других авиакомпаний, Finnair уже объявила о своей программе полетов до марта 2021 года. В связи с изменением ограничений на поездки ожидается больше отмен. Мы продолжаем получать новые претензии по возмещению, поскольку наши клиенты делают их. В настоящее время мы все еще получаем в четыре раза больше требований о возмещении, чем в обычной ситуации", — сообщает компания.