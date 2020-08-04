МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил положение о порядке продажи имущества признанной банкротом в 2019 году Анастасии Пинкевич, дочери экс-руководителя и основного владельца зерновой компании "Настюша" Игоря Пинкевича, следует из опубликованного определения суда.

На торги выставляется 5 лотов, каждый из которых содержит одно ювелирное изделие. Начальная стоимость самого дорогого лота – более 10,5 миллиона рублей, это колье из золота и платины с изумрудами и бриллиантами. Самый дешевый лот – золотые серьги с сапфирами, стартовая цена – около 227 тысяч рублей. Будут проданы также золотое кольцо с сапфирами, часы Cartier с бриллиантами и золотое колье с сапфирами.

Пинкевич была признана банкротом в июле 2019 года. Банкротство инициировала ЗК "Настюша", долг Пинкевич перед которой превышает 200 миллионов рублей. На одном из заседаний представитель должника говорил, что Анастасия находится за пределами России, ее отец в СИЗО, мать погибла при невыясненных обстоятельствах, в такой ситуации она опасается возвращаться в Россию. Юрист также отмечал, что Пинкевич может расплатиться со своими долгами, продав квартиру и часть ювелирных украшений.

Из материалов дела следует, что Пинкевич является собственницей двух квартир. Квартира на Мичуринском проспекте площадью 105 квадратных метров принадлежит только ей, квартирой на 3-й Тверской-Ямской улице площадью 161 квадратный метр она владеет вместе с отцом и ребенком.

Долг Пинкевич перед компанией в размере около 19 миллионов рублей подтвержден вступившим в силу определением арбитража Москвы, который в рамках дела о банкротстве зерновой компании признал недействительным ее трудовой договор с "Настюшей" и обязал вернуть полученные по этому договору средства. Суд установил, что дочь Игоря и Людмилы Пинкевичей, которым принадлежало по 35,5% "Настюши", не осуществляла в компании никакие трудовые функции, а ее оклад с сентября 2014 года составлял 1 миллион рублей в месяц. Кроме того, суд взыскал с Пинкевич как единственной наследницы ее матери еще около 180 миллионов рублей долга перед "Настюшей".

Арбитражный суд Москвы в феврале 2019 года признал ЗК "Настюша" банкротом, ее долги оценивались примерно в 36 миллиардов рублей. Игоря Пинкевича Тверской суд Москвы в августе 2017 года арестовал по подозрению в мошенничестве при возведении структурой "Настюши" — ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" (МКХ) — жилого комплекса "Царицыно". Группа "Настюша" — крупная российская сельскохозяйственная и пищевая компания, ей принадлежит ряд активов в РФ и Казахстане.