МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Росморречфлота Андрея Тарасенко, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Тарасенко будет исполнять обязанности председателя правительства Якутии, сообщалось в конце июля на сайте регионального кабмина.

"Освободить Тарасенко Андрея Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта по его просьбе", — говорится в распоряжении.

С октября 2017 по сентябрь 2018 года Тарасенко был врио губернатора Приморского края. В сентябре 2018 года он был назначен заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта. В период с 2013 по 2017 год он возглавлял "Росморпорт".

В Росморречфлоте Тарасенко, в частности, курировал ряд направлений административного управления и структурных подразделений федерального агентства, ФБУ "Музей морского флота", ФГБУ "Главный центр связи и спутниковых систем", возглавлял созданный в ведомстве в марте оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.