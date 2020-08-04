МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ направила письмо в адрес Минтранса, указав на риски для граждан из-за продажи авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщает ФАС, в ведомство поступают обращения граждан о продаже авиакомпаниями билетов на рейсы в страны, сообщение с которыми в настоящее время отсутствует. Отмечается, что это обстоятельство создает риск отмены рейсов по причине отсутствия разрешения на международный полет. Кроме того, вместо возврата денежных средств по несостоявшимся полетам пассажирам предлагаются ваучеры.

"Ведомство обращает внимание, что подобная практика может ущемлять интересы потребителей и подрывать доверие граждан к действиям авиакомпаний. Соответствующее письмо направлено сегодня в Минтранс России", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.