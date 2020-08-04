МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Власти города Улан-Удэ в Бурятии объявили аукцион на поставку 22 автобусов, оформленных цитатами президента России Владимира Путина, следует из данных портала госзакупок.

"Приобретение в собственность муниципального образования "городской округ "город Улан-Удэ" 22 автобусов", — значится объект закупки. Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 104,3 миллиона рублей. В качестве источника финансирования указаны федеральный, республиканский и местный бюджеты.

Согласно техзаданию, один автобус должен вмещать не менее 50 пассажиров, содержать минимум 15 сидячих мест и одно место для размещения инвалидов в креслах-колясках. Транспорт должен быть не раньше 2020 года выпуска.

В пакете опубликованной документации содержится оригинал-макет аппликации, которая должна украшать автобус снаружи. В частности, на боковых стенках автобуса напечатан логотип Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и написаны крупными буквами цитаты с указанием их автора — президента Владимира Путина: "Дальний Восток — ключевое направление развития России", "Народный бюджет — инициатива людей".

Заказчик ожидает поставки в течение 30 дней с момента заключения договора.

Заявки на участие в аукционе принимают до утра 5 августа, проведение аукциона намечено на 7 августа.