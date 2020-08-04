МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Еще недели могут пройти до того, как другие страны решат возобновить авиасообщение с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Все, кто занят в сфере транспортировок и туризма, заинтересованы больше других в возобновлении (авиасообщения — ред). Правительство пытается найти баланс интересов всех сторон. Но я думаю, что еще пройдут недели до того, как откроются другие страны. Однако уже сейчас можно совершить поездку в Россию через главные хабы, включая Лондон и Стамбул", — сказал Рябков в ходе онлайн-конференции клуба "Валдай" "США – Латинская Америка – Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-COVID-19".

Он также выразил надежду на то, что вскоре этот список пополнят и другие столицы и логистические хабы.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.