МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Авиакомпании, продающие билеты в "закрытые" страны, де-юре не нарушают закон, Минтранс и Росавиации не могут им это запретить, заявил РИА Новости источник в авиаотрасли.

Федеральная антимонопольная служба РФ ранее сообщила, что направила письмо в адрес Минтранса, указав на риски для граждан из-за продажи авиакомпаниями билетов по закрытым направлениям.

"Де-юре авиакомпании не нарушают законодательство. Они отдельные хозяйствующие субъекты, которые ведут свою коммерческую деятельность самостоятельно", — сказал источник.

"Разрешить продажу или запретить продажу авиабилетов ни Минтранс, ни Росавиации не имеют права. А факт возможного мошенничества может быть доказан только теми ведомствами, в компетенцию которых входят такие полномочия", — продолжил он.