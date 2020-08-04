МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), требующего взыскать порядка 108 тысяч долларов (более 8 миллионов рублей по текущему курсу) с турецкой авиакомпании Atlasjet Havacılık.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 3 августа и к производству он пока не принят. Третьим лицом к делу привлечена Госкорпорация по организации воздушного движения. Основания исковых требований на данный момент в карточке дела не указаны.

Это второй за последнее время иск Росавиации к турецким авиакомпаниям. В июле ведомство потребовало около 387 тысяч долларов (более 27 миллионов рублей по текущему курсу) от Onur Air. Эта авиакомпания выполняла регулярные и чартерные рейсы в Турцию из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Екатеринбурга, Анапы и Нальчика.

По сообщениям СМИ, авиакомпания Atlasjet Havacılık в начале 2020 года объявила о банкротстве и остановке деятельности.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.