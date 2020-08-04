МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Американская компания Booking Holdings, владеющая сервисом Booking.com, сократит в нем четверть сотрудников по всему миру из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на слова исполнительного директора компании Гленна Фогеля (Glenn Fogel).

"25% сотрудников Booking.com… будут сокращены…. Это около 4 тысяч сотрудников. Сокращения будут осуществляться во всем мире" — говорится в сообщении.

Согласно данным агентства, Фогель сообщил о грядущих сокращениях во время видеозвонка с сотрудниками, заявив, что прошедшие пять месяцев стали "крупнейшим социально-экономическим кризисом в нашей жизни".

Фогель также добавил, что пандемия сильно ударила по бизнесу Booking, а туристическая отрасль в целом остается под "значительным давлением".

Продолжающееся распространение COVID-19 оказало существенное влияние на туристическую отрасль. Закрытие границ повлекло за собой снижение числа отдыхающих, а также деловых поездок, поскольку все больше компаний отдают предпочтение видеоконференциям.

Сервис Booking.com предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру.