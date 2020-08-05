МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сотовые ритейлеры планируют сделать доступным дистанционный обмен старой техники на новую, монобрендовый магазин Cstore уже запустил онлайн trade-in для устройств Apple. О своих планах ритейлеры рассказали РИА Новости.

Монобрендовый магазин техники Apple формата Apple Premium Reseller совместно с сервисом "ДамПродам" уже со среды запустил дистанционный обмен старой техники Apple на новую. Пользователь может самостоятельно определить стоимость старых устройств с помощью онлайн-калькулятора на сайте, после чего бесплатно вызвать специалиста сервиса для оценки и приёма техники. После завершения сделки клиент получает электронный сертификат на покупку техники, которым можно воспользоваться во всех розничных магазинах сети.

"Новый формат trade-in позволит ещё большему количеству пользователей техники Apple обновить свои старые устройства. Главный плюс нового сервиса состоит в том, что клиенту никуда не нужно нести свои гаджеты — специалист сервиса приезжает в удобное для клиента время. Мы уверены, что услуга будет востребована и подстегнёт дополнительный спрос на trade-in, который мы наблюдаем с момента смягчения ограничительных мер", — рассказала руководитель проекта Cstore Юлия Манзюк.

О планах до конца года запустить онлайн trade-in на технику, в том числе Apple, заявил также гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин. Программа будет доступна в городах-миллионниках. Оценку техники будет проводить обладающий необходимыми компетенциями сотрудник-курьер. "Сейчас в интернет-магазине "Мегафона" запущен калькулятор trade-in. С его помощью можно предварительно оценить устройство. Полную оценку гаджета можно провести в салоне связи", — пояснил Левыкин.

Гендиректор "Мегафон Ритейл" напомнил, что также в компании уже действует программа дистанционной утилизации устройств. Клиент оформляет заказ онлайн и получает рассчитанную на сайте скидку за сдаваемый по программе утилизации гаджет — планшет, телефон, смартфон, часы, фитнес-трекер. Устройство забирает курьер. Сдать на утилизацию можно и технику Apple.

В Tele2 считают, что в целом формат trade-in способствует обновлению рынка абонентских устройств и положительно влияет на отрасль, а онлайн-версия — это логичная альтернатива на фоне пандемии. "Tele2 развивает розничную сеть с помощью дилеров, ряд региональных партнёров предлагает клиентам программу trade-in, правда пока в офлайне", — отметили в пресс-службе компании.

Программа замены старой техники на новую в торговой сети "Билайн" также пока в офлайне. "Билайн" запустил программу trade-in в декабре 2017 года, и с момента запуска программа пользуется большой популярностью по всей России. Смартфоны от Apple также участвуют в этой программе", — прокомментировали в пресс-службе. Также в рамках программы trade-in компания поддерживает и другие бренды. В пресс-службе МТС воздержались от комментариев.