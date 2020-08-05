МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Группа "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, приобретает виноградарские и винодельческие активы хозяйства "Юбилейная" в Краснодарском крае, говорится в сообщении группы.

"Вследствие покупки "Абрау-Дюрсо" станет собственником более 3 тысяч гектаров виноградопригодных земель "Юбилейной", из которых около 2 тысяч гектаров плодоносящие виноградники. Кроме того, в собственность группы перейдут запасы виноматериалов прежних лет и урожай этого года", — говорится в сообщении.

Виноградники "Юбилейной" расположены между Азовским и Черным морями, в центре Таманского полуострова. По итогам сделки общая площадь виноградопригодных земель группы "Абрау-Дюрсо" составит 6,5 тысячи гектаров, из них плодоносящих виноградников — 3,3 тысячи гектаров.

Группа указывает, что с 2018 года "Юбилейная" испытывала финансовые трудности, год назад было объявлено о запуске процедуры банкротства. При этом на данный момент "Юбилейная" полностью выведена из состояния банкротства и приступила к полноценной деятельности. Собранный в хозяйстве виноград будет перерабатываться на винодельне "Юбилейная".

После этого полученный виноматериал отправится на предприятия группы для выдержки и розлива. Сейчас у "Юбилейной" имеются возможности для первичной обработки до 40 миллионов литров в год, мощность по розливу составляет более 25 миллионов бутылок тихих и игристых вин в год. В перспективе "Юбилейной" потребуется модернизация, "Абрау-Дюрсо" намерена инвестировать необходимые средства, их объем оценивается экспертами.

"Планируется, что общее количество полученного виноматериала, включая сырье "Юбилейной", уже в этом году закроет 80% потребностей "Абрау-Дюрсо". В ближайшие пять лет, согласно стратегии развития собственных виноградников, ГК "Абрау-Дюрсо" сможет перейти на полное самообеспечение виноградом, а пока недостающую часть планируется закупать у других российских предприятий", — добавляет группа.