МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Объем продаж компании Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в первом полугодии 2020 года сократился на 9,2% в годовом выражении, до 990,5 миллиона кейсов (5,62 миллиарда литров), при этом снижение продаж в России составило 10-13%, говорится в сообщении компании.

"Объем (продаж — ред.) в России снизился на 10-13% или на 4-6% с учетом изменений в порядке ведения бухгалтерского учёта и отчетности нашего бизнеса соков в стране", — говорится в сообщении.

Продажи на развивающихся рынках уменьшились на 4,1%, до 555,5 миллиона кейсов (3,15 миллиарда литров). Один кейс приравнивается приблизительно к 5,678 литра.

Выручка развивающихся рынков снизилась на 10%, до 1,325 миллиарда евро. Чистая выручка компании за полугодие уменьшилась на 15,5%, до 2,831 миллиарда евро.

Coca-Cola Hellenic — одна из крупнейших компаний в мире по розливу и дистрибьюции напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company. Coca-Cola Hellenic ведет бизнес в 28 странах. В России компания представлена ООО "Кока-Кола Эйч Би Си Евразия" и владеет заводами в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и других городах.