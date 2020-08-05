МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Россияне в период самоизоляции стали чаще заказывать доставку еды, чем воспользовались злоумышленники — число фишинговых ресурсов, имитирующих бренды сервисов доставки еды, в частности "Яндекс.Еда" и Delivery Club, активно растет, сообщили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности. Представители этих сервисов отметили, что такие ресурсы быстро фиксируются и блокируются.

"Мы действительно видим в русскоязычном сегменте интернета ресурсы, мимикрирующие под известные службы доставки еды. Это можно объяснить тем, что злоумышленники всегда используют в своих схемах популярные бренды и площадки, к которым наблюдается повышенный спрос и внимание со стороны пользователей, а в условиях пандемии люди несомненно стали чаще прибегать к услугам заказа еды онлайн", — сказала старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

По ее словам, компания фиксировала фишинг на бренды "Яндекс.Еды" и Delivery Club. "Стоит соблюдать несколько базовых правил безопасности: внимательно проверять адрес сайта перед тем, как ввести на нем личные и платежные данные, установить надежное защитное решение, которое не даст перейти на фишинговый сайт, а также скачивать приложения только из официальных магазинов", — советует Сидорина.

Начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд также сообщил о росте регистраций доменов, которые эксплуатируют название известных брендов доставки. "Их сайты сейчас уже недоступны, срок их жизни очень небольшой — мошенникам нужно успеть реализовать замысел до первых жалоб. Некоторые фишинговые ссылки теперь ведут на легальные сайты, это значит, что правообладатель получил контроль над доменом", — сказал эксперт.

Представитель Delivery Club рассказал, что компания регулярно отслеживает появление сайтов-клонов и немедленно передает информацию о них в свою службу безопасности. "Все найденные нами сайты-клоны блокируются. В среднем на их закрытие уходит от нескольких часов до суток. Подчеркнем, что сейчас сделать заказ в Delivery Club можно только через официальный сайт сервиса и наше приложение, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play", — сказал он.

В пресс-службе "Яндекс.Еды" сообщили, что фишинговые домены с брендом компании заносятся в базу данных вредоносных сайтов, о них оповещают центры реагирования, в частности ФинЦЕРТ. "Основные задачи в борьбе с этими ресурсами – минимизация их трафика и разделегирование вредоносных доменов. Какого-то всплеска активности в последнее время мы не заметили, такие сайты и страницы время от времени появляются, но посещаются очень маленьким числом людей и быстро нейтрализуются", — добавил собеседник агентства.