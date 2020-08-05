МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Восстановление бизнеса магазинов duty free после пандемии и достижение прежних объемов выручки по самым оптимистичным прогнозам потребует не менее одного года, а по международной экспертной оценке, бизнес может быть полностью восстановлен к концу 2024 года, заявил РИА Новости руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью одного из ведущих российских операторов магазинов беспошлинной торговли в российских аэропортах группы RegStaer (РегСтаэр) Сергей Красильников.

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции в мире отрасль беспошлинной торговли пострадала значительно сильнее других отраслей экономики, так как вышеупомянутый бизнес напрямую зависит от объема международных авиаперевозок. В связи с прекращением международного авиасообщения в марте 2020 года магазины беспошлинной торговли в РФ закрыты уже на протяжении более четырёх месяцев, вследствие чего потеря их выручки составляет 100%.

"В соответствии с заявлением правительства РФ о возобновлении части международных рейсов с 1 августа 2020 года прогнозируемый начальный пассажиропоток составит не более 20% от уровня прошлого года и далеко не во всех аэропортах РФ. Таким образом, ожидания по восстановлению отрасли остаются весьма тревожными и вероятнее всего, восстановление бизнеса и достижение прежних объемов выручки потребует не менее одного года по самым оптимистичным прогнозам, а по международной экспертной оценке бизнес может быть полностью восстановлен к концу 2024 года", — сказал Красильников.

Он продолжил, что в связи с пандемией наибольший ущерб получили отрасли, связанные с путешествиями. "В то же время, важно отметить, что во время ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции, аэропорты наряду с авиакомпаниями все же сохранили работу по внутренним перевозкам, игроки на рынке туризма переформатировали свою работу на организацию путешествий внутри страны, а магазины беспошлинной торговли только с 1 августа 2020 года начинают свою работу", — пояснил собеседник агентства.

Представитель группы отмечает, что беспошлинная торговля в целом оказалась в тяжелейшем финансовом положении, и Ассоциация беспошлинной торговли обращалась к правительству РФ в связи с этим, но отрасль практически не получила никакой финансовой поддержки. "При этом предприятия отрасли выполняют свои обязательства перед аэропортами по уплате арендных платежей, а также перед трудовыми коллективами по выплате заработанной платы", — добавили в группе.

На сегодняшний день компания RegStaer является одним из основных операторов магазинов беспошлинной торговли в аэропорту "Шереметьево", основным оператором магазинов беспошлинной и пошлинной торговли в аэропорту "Внуково", совладельцем компании "Аэро Регион", оперирующей в аэропортах в Ростове-на-Дону и Минеральных Водах, а также владеет и управляет четырьмя бутиками Stefano Ricci в городах Москва и Санкт-Петербург.