МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Предложения Росавиации по продлению и расширению субсидирования авиакомпаний из-за COVID не предполагают увеличения объема господдержки, сообщил РИА Новости источник, близкий к Росавиации.

Росавиация ранее сообщила, что предлагает продлить программу субсидирования авиакомпаний из-за COVID-19, расширить перечень компенсируемых расходов, увеличить ставку расходов на одного "потерянного" пассажира. Дополнительно предлагается применение повышающих коэффициентов для авиакомпаний, которые в 2019 году перевезли более 500 тысяч пассажиров и доля полетов на регулярных воздушных линиях которых составляет более 50%, а также для авиакомпаний, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на Дальнем Востоке.

"Предложенные Росавиацией изменения в программу субсидирования коронавирусных потерь авиакомпаний не предполагают увеличения объема господдержки. В случае реализации программы субсидии будут выделяться из тех же 23,4 миллиарда рублей, которые были выделены ранее", — сказал источник.

Президент России Владимир Путин ранее поручил поддержать авиаперевозчиков, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Правительство выделило на эти цели 23,4 миллиарда рублей.