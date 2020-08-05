МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Единственный акционер "Совкомфлота" в лице Росимущества одобрил дивиденды за 2019 год в размере 7,181 миллиарда рублей, сообщила судоходная компания.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО "Совкомфлот" по итогам 2019 года в размере 7 181 000 000 рублей", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2019 году составила 225,4 миллиона долларов против убытка в 45,6 миллиона долларов годом ранее. Таким образом, дивиденды составят 50% чистой прибыли по МСФО. По результатам 2018 года "Совкомфлот" направлял на дивиденды 1,435 миллиарда рублей, что соответствовало 50% чистой прибыли компании по РСБУ.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.