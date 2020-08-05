МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по рейтингу американской корпорации Boeing до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный рейтинг был сохранен агентством на уровне "BBB-", краткосрочный — на отметке "A-3".

"Прогноз по восстановлению международных авиаперевозок и, следовательно, спроса на самолеты продолжает слабеть, что, вероятно, приведет к более низкой прибыли и денежному потоку Boeing по сравнению с тем, что мы ожидали ранее", — считают аналитики агентства.

Негативный прогноз отражает то, что влияние пандемии коронавируса на спрос на самолеты может быть значительно сильнее или продолжительнее, чем ожидалось ранее. Это может отсрочить улучшение показателей прибыли и денежного потока, говорится в релизе S&P.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.