МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Evraz Plc по МСФО по итогам первого полугодия 2020 года выросла на 49,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 513 миллионов долларов, следует из сообщения компании.

Консолидированный показатель EBITDA снизился на 27,6% — до 1,073 миллиарда долларов. Консолидированная выручка сократилась на 18,8% и составила 4,983 миллиарда долларов.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с производственными активами в РФ, США и Канаде, входит в число крупнейших производителей стали в мире по объемам производства. В 2019 году Evraz увеличил выпуск стали на 6% — до 13,8 миллиона тонн.