МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Аэрофлота" предложил акционерам увеличить уставный капитал путем размещения до 1,7 миллиарда акций допэмиссии, говорится в сообщении компании.

Как ранее указывалось в распоряжении правительства, во исполнение указа президента РФ Росимуществу, Минтрансу и Минфину необходимо осуществить дополнительный выпуск акций "Аэрофлота" по открытой подписке, обеспечив долю участия РФ в уставном капитале в размере не менее 51,17%.

"Предложить общему собранию акционеров ПАО "Аэрофлот" увеличить уставный капитал ПАО "Аэрофлот" путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 1 700 000 000 штук", — говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров "Аэрофлота" по допэмиссии до 1,7 миллиарда акций будет заочным, дата окончания приема бюллетеней — 11 сентября.

"Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента…: заочное голосование… Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 сентября 2020 года", — говорится в сообщении.

В настоящее время уставный капитал "Аэрофлота" состоит из 1 110 616 299 акций. Таким образом, в случае полного размещения допэмиссии число акций увеличится до 2 810 616 299, и ее объем соответствует 60,5% увеличенного уставного капитала.