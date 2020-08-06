МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2019-2020 финансового года, закончившихся 30 июня, упала в 1,8 раза и составила 2,321 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 2,78 евро против 4,72 евро за девять месяцев годом ранее. Выручка при этом уменьшилась на 0,6% — до 41,828 миллиарда евро.

По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала прибыль в 535 миллионов евро, что в 2 раза ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 0,67 евро против 1,27 евро годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 5,2% — до 13,491 миллиарда евро.

"Хотя мы и ожидаем, что экономические последствия пандемии COVID-19 продолжат оказывать сильное влияние на наши финансовые результаты в четвертом квартале финансового года,… их влияние на Siemens по-прежнему невозможно оценить с достаточной точностью. Мы по-прежнему ожидаем умеренного снижения сопоставимой выручки в 2020 финансовом году", — говорится в отчете компании.

Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене.