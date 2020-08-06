МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток, приходящийся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, в первом полугодии 2020 года составил 264 миллиона евро против прибыли в 1,163 миллиарда евро годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Разводненный убыток на акцию составил 1,35 евро против прибыли в 5,86 евро годом ранее. Выручка компании упала в годовом выражении на 26,9%, составив 8,332 миллиарда евро.

Во втором квартале чистый убыток компании, приходящийся на акционеров, составил 295 миллионов евро против прибыли в 531 миллион евро годом ранее. Разводненный убыток на акцию составил 1,51 евро против прибыли в 2,68 евро годом ранее. Выручка сократилась на 35%, до 3,579 миллиарда евро.

По итогам первого полугодия выручка компании в России и СНГ упала на 16,1% — до 258 миллионов евро. Без учета валютных колебаний снижение оставило 13,9%. Квартальный показатель уменьшился на 39,2% (без учета валютных колебаний — на 34,4%) — до 104 миллионов евро.

"Прошедший квартал принес беспрецедентные сложности для нашего бизнеса, так как в большей части мира были введены карантинные ограничения", — приводятся в релизе слова гендиректора Adidas Каспера Рорштеда (Kasper Rorsted).

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.