МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Управление уполномоченного по трудовым вопросам штата Калифорния подало в суд на компании Uber и Lyft в связи с систематическими хищениями при выплате заработных плат, сообщается на сайте департамента штата по вопросам производственных отношений.

"Управление уполномоченного по трудовым вопросам подало отдельные иски против транспортных компаний Uber и Lyft за совершение хищения при выплате заработной платы путем неверного причисления сотрудников к независимым подрядчикам", — говорится в сообщении.

В иске говорится, что компании Uber и Lyft причисляли своих водителей к независимым подрядчикам, таким образом лишая их правовой защиты, а также гарантий на выплату минимальной зарплаты, сверхурочных и выплат на случай болезни.

"Целью этих исков является обеспечение соблюдения трудового законодательства Калифорнии и обеспечение того, чтобы водителей не классифицировали как независимых подрядчиков", — говорится в сообщении.

Истцы намерены требовать от компаний возмещения невыплаченных зарплат и покрытия убытков всех водителей, включая тех пяти тысяч, которые подали жалобы.

Всего, по данным Управления уполномоченного по трудовым вопросам, в компаниях работают более чем по 100 тысяч водителей.