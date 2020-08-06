МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Россия за шесть лет снизила импорт продуктов питания на треть — до 30 миллиардов долларов в 2019 году с 43,3 миллиарда в 2013 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Президент РФ Владимир Путин 6 августа 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

"За последние шесть лет Россия снизила импорт продовольствия на треть — с 43,3 миллиарда долларов в 2013 году до 30 миллиардов долларов в 2019 году", — сообщает Минсельхоз. В частности, импорт свинины сократился почти в десять раз — до 270 миллионов долларов в 2019 году с 2,6 миллиарда в 2013 году.

Импорт мяса крупного рогатого скота уменьшился в 2,5 раза, до 1,3 миллиарда долларов, птицы — почти вдвое, до 410 миллионов, овощей и молочной продукции — на треть. Например, ввоз помидоров снизился на 42,1%, до 639 миллионов долларов, яблок и груш — на 50,8%, до 586 миллионов. При этом экспорт сельхозпродукции из РФ увеличился в полтора раза и по итогам 2019 года составил 25,6 миллиарда долларов против 16,8 миллиарда в 2013 году.

"В том числе зафиксирован существенный рост поставок за рубеж мясной и масложировой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. Россия вошла в число лидеров по поставкам пшеницы, растительного масла, рыбы, сахара и ряда других категорий", — добавляется в сообщении. За прошедшие шесть лет также значительно увеличились объемы государственной поддержки АПК. Продовольственному эмбарго России 6 лет, но кажется, что гораздо больше

Министерство также указывает, что в России наблюдается существенный рост производства основных видов продукции растениеводства, в частности, зерновых, сахарной свеклы, сои. Значительные успехи достигнуты и в животноводстве. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что благодаря работе аграриев и эффективной госполитике за прошедшие шесть лет объем производства агропромышленной продукции увеличился на 22,4%, а отрасль стала одним из драйверов российской экономики.

"Нам всем вместе удалось во многом изменить восприятие сельского хозяйства как нерентабельной и рискованной отрасли, сформировать в деловой среде понимание, что это современный, высокотехнологичный и прибыльный бизнес", — сказал Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.