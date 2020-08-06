МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Эдуард Худайнатов переизбран главой "Независимой нефтегазовой компании" (ННК) еще на три года, говорится в сообщении компании.

"Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента… избрать президентом общества Худайнатова Эдуарда Юрьевича с 01.09.2020 сроком на 3 (три) года", — сообщается в материалах.

Единственным акционером ННК является Alliance Oil Company, зарегистрированная на Бермудских островах.

Худайнатов с сентября 2010 года по май 2012 года был президентом "Роснефти", после чего занимал пост первого вице-президента и заместителя председателя правления "Роснефти". В конце 2019 года он создал ННК, а в 2014 году объединил в СП активы с Alliance Oil семьи Бажаевых.

ННК принадлежит Пайяхская группа месторождений на полуострове Таймыр. В 2019 году Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) утвердила извлекаемые запасы Пайяхи в объеме 1,2 миллиарда тонн нефти по категориям C1+C2. Пайяхская группа месторождений входит в проект "Восток ойл" "Роснефти", предусматривающий формирование на Таймыре новой нефтегазовой провинции с ресурсной базой порядка 5 миллиардов тонн нефти.