МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Российский союз молодежи (РСМ), Газпромбанк и российская авиакомпания Rusline подписали партнерское соглашение о поддержке и развитии молодежного туризма в постпандемийный период.

Участники соглашения рассказали о запуске новой молодежной карты "Газпромбанк и РСМ", которая поможет молодым людям со скидками путешествовать по России и странам Европы.

"Российский союз молодежи является официальным представителем Европейской Ассоциации молодежных карт в РФ, это международная программа, в которой мы участвуем с 1998 года. И благодаря этому мы даем возможность молодежи из РФ путешествовать по более чем 30 странам Европы и по нашей стране. На сегодняшний день мы имеем два продукта, после нашей сегодняшней пресс-конференции у нас появится третий продукт: запускается новый совместный проект – молодежная дебетовая карта РСМ и Газпромбанка", — сказал врио председателя РСМ Павел Красноруцкий на конференции в Общественной палате РФ.

Он пояснил, что карту могут бесплатно получить молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет включительно.

Первый вице-президент Газпромбанка Наталья Третьяк рассказала, что банковская карта выпускается на длительный срок (четыре года) в двух платежных системах – "Мир" и Maestro.

"Очень важно, что держатели этих карт пользуются полным объемом предоставляемых системой льгот и скидок, обусловленных членством Российского союза молодежи в международном клубе привилегий. Эта программа действует в порядка 30 странах мира и России, предоставляет более 60 тысяч скидок, более 500 предложений", — сказала Третьяк.