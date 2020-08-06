ВЕНА, 6 авг — ПРАЙМ. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines планирует в начале сентября возобновить рейсы между Австрией и Россией, сообщил в четверг РИА Новости представитель авиаперевозчика.

"На данный момент возобновление рейсов Austrian Airlines запланировано на начало сентября — при условии, если не введут новые ограничения на правительственном уровне", — ответил собеседник агентства на вопрос, когда авиакомпания планирует возобновить авиасообщение между Россией и Австрией.

С 1 августа Австрия отменила запрет на пассажирские авиарейсы из России, но ввела ограничения на въезд. В России пока не объявляли о возобновлении авиасообщения с Австрией, приостановленного 17 марта.