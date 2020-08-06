МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, по итогам первого полугодия 2020 года сократилась на 22,9% в годовом выражении и составила 388 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам полугодия составила 0,83 доллара против 1,07 доллара годом ранее. Выручка компании при этом снизилась в годовом выражении на 14,7%, до 2,273 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании уменьшилась на 36%, до 164 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,35 доллара против 0,55 доллара во втором квартале 2019 года. Выручка по итогам квартала упала на 25% и составила 1,048 миллиарда долларов.

Общесистемные продажи бренда Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) выросли во втором квартале на 24% против роста на 8,8% годом ранее, Tim Hortons — упали на 33,4% против роста на 1,6% годом ранее, Burger King сократились на 25,2% после роста на 9,8% годом ранее. Сопоставимые продажи бренда PLK выросли на 24,8%, Burger King — сократились на 13,4%, а Tim Hortons — упали на 29,3%. По сообщению компании, рост общесистемных продаж обусловлен главным образом увеличением количества ресторанов.

По состоянию на конец второго квартала компания нарастила количество ресторанов Burger King почти на 1 тысячу, или на 4,2%, до 18,7 тысячи. Число ресторанов Tim Hortons выросло на 1,3%, до 4,934 тысячи, PLK — на 6,7%, до 3,37 тысячи.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является третьим по величине оператором сети быстрого питания в мире. Сеть насчитывает свыше 27 тысяч ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.