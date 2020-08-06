МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Потребление товаров и услуг в России вернулось к докризисному уровню — в июле среднесуточный оборот торговли увеличился на 10,4% по сравнению с мартом текущего года, когда в стране еще не действовали масштабные ограничительные меры из-за COVID-19, свидетельствуют данные оперативного мониторинга Минэкономразвития.

Как сообщили РИА Новости в министерстве, начиная с 20-х чисел июня оборот предприятий торговли и услуг в РФ держится выше "докоронавирусного" уровня. "В июле к июню среднесуточный оборот торговли вырос на 10,5%, а к марту – на 10,4%", — отметили в министерстве. По информации ведомства, оживление торговли и сферы услуг быстрее всего происходит в регионах с туристической специализацией — прежде всего, в Крыму, Краснодарском крае и Республике Алтай. В тех же регионах, где санитарные ограничения сохраняются, динамика потребительской активности остается отрицательной.

По словам главного экономиста "ВТБ Капитала" по РФ Александра Исакова, восстановление потребления подтверждается и независимыми индикаторами. На поведение россиян, по его мнению, повлияло не только снятие ограничений на работу предприятий в сфере торговли и услуг, но и снижение рисков на рынке труда, в том числе благодаря программам льготного кредитование на поддержку занятости. При этом он добавил, что июльские данные показывают отложенный, часто еще с конца марта, спрос на товары.

По информации Минэкономразвития, в подавляющем большинстве отраслей, включенных в перечень пострадавших от коронавирусной инфекции, среднесуточный оборот в июле достиг докризисного уровня. Исключение составляют торговля автомобилями, информационным и коммуникационным оборудованием, неспециализированная торговля, а также деятельность кинотеатров, учреждений дополнительного образования и ухода за детьми. При этом в министерстве признают, что розничная торговля непродовольственными товарами восстанавливается медленнее других отраслей — среднесуточный оборот по отрасли в июле был на 2,8% ниже уровня последней "докризисной" недели марта.

"Это связано как с сохранением ограничений в ряде субъектов, так и с общим сокращением трат населения на долгосрочные нужды. Еще один фактор – сохраняющиеся ограничения в ряде субъектов РФ на работу торговых центров. Поток посетителей в торговые центры устойчиво растет с середины мая после завершения режима нерабочих дней, но, по состоянию на конец июля, остается на 24,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года", — считают в министерстве.

По мнению Исакова, показатели июля не стоит переоценивать, поскольку сегодня доходы россиян в определенной мере поддерживается набором специальных программ — повышенных выплат по безработице, стимулирующих выплат врачам и соцработникам, выплат на детей, льготными кредитами для бизнеса на поддержку занятости. "Действие этих мер ограничено по времени и уже в конце третьего квартала мы увидим сокращение этого импульса", — полагает эксперт.