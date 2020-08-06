МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Холдинг РЖД возобновляет курсирование первых международных пассажирских поездов из всех, отменных ранее из-за ситуации с коронавирусом: ими станут составы между Россией и Абхазией, следует из комментария "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) РИА Новости.

Холдинг РЖД из-за ситуации с COVID отменил все международные пассажирские поезда, в том числе в сообщении с Абхазией. В российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса 31 июля сообщили, что Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа. Железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией возобновится с 7 августа, сообщили РИА Новости в РУП "Абхазская железная дорога" ранее в четверг.

"…возобновляется регулярное железнодорожное сообщение с Республикой Абхазия. Поезд № 306/305 будет курсировать ежедневно. Из Москвы он будет отправляться с 7 августа по 15 сентября, из Сухума – с 9 августа по 17 сентября… № 479/480 Санкт-Петербург — Сухум с беспересадочной группой вагонов будет совершать рейсы из Санкт-Петербурга в Сухум 7 по 27 августа по нечетным числам, а также 2 и 9 сентября. Из Сухума поезд будет отправляться с 9 по 29 августа по нечетным числам, а также 4 и 11 сентября", — сообщили в ФПК.

Добавляется, что поезд, №479/480 Санкт-Петербург — Сухум будет курсировать с беспересадочной группой вагонов Псков — Сухум — Елец, Елец — Сухум — Псков.

"Продажа билетов на указанные поезда будет открыта в ближайшее время", — уточнили в компании.

Там напомнили, что для улучшения транспортной доступности курортов АО "ФПК" и АНО "Единая транспортная дирекция" организованы смешанные перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом в Республику Абхазия в период с 5 августа по 30 сентября 2020 года. Прибывшие поездом на железнодорожный вокзал Адлер пассажиры могут совершить пересадку на автобусы, следующие в города Абхазии: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, Сухум. Перевозка осуществляется также в обратном направлении. Дети до 5 лет в сопровождении взрослых перевозятся бесплатно с предоставлением отдельного места.