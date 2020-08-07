МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Минтранс РФ совместно с Минэкономразвития прорабатывает изменения в законодательство для реализации грузоперевозок дронами и коммерческого использования беспилотного наземного транспорта, сообщил РИА Новости представитель Минтранса.

"Минтранс совместно с Минэкономразвития прорабатывает конкретный перечень необходимых изъятий из отдельных требований законодательства для реализации таких перспективных высокотехнологичных проектов, как грузовые перевозки с использованием беспилотных авиационных систем и коммерческое использование беспилотного наземного транспорта", — сказал представитель министерства.

В Фонде перспективных исследований (ФПИ) в июне сообщили РИА Новости, что в 2021 году в Томской области будет разработана экспериментальная правовая программа "Грузовые перевозки с использованием беспилотных авиационных систем".

Как уточнялось, для реализации проекта с 2018 года в Томской области выполнена масштабная предпроектная работа, включающая в себя отработку технологических грузовых беспилотных перевозок, маркетинговое исследование рынка услуг с применением беспилотных авиационных систем и подготовка предложений по совершенствованию нормативной базы.

В фонде отмечали, что реализация программы позволит сформировать экспериментальную правовую основу применения беспилотных авиасистем и на практике отработать все предложения по совершенствованию нормативно-правовой и нормативно-технической базы. Те положения программы, которые докажут свою эффективность в рамках конкретной территории, далее планируется масштабировать на всю страну.