МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Глава и основатель американской компьютерной компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что экологический кризис является более важной проблемой человечества: последствия от него превзойдут вред от пандемии COVID-19.

Миллиардер прогнозирует, что в течение нескольких ближайших десятилетий Земля столкнется с глобальным кризисом, который вызовет изменение климата.

"Как бы ни была ужасна пандемия, изменения климата могут быть еще хуже", — отмечает Гейтс в своем блоге.

По его мнению, для того, чтобы планете избежать катастрофу, нужно существенно снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу.

Глава Microsoft сравнивает последствия экологического кризиса и мировой пандемии коронавируса.

Он отмечает, что летальность от новой инфекции составила в среднем по планете 14 человек на 100 тысяч населения. Гейтс оценивает, что в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры на планете будет такой же. А к 2100 году этот показатель вырастет в пять раз.

Гейтс призывает не отказывать противостояние изменению климата и вступать в борьбу уже сейчас.

В частности, миллиардер предлагает привлечь современную науку и инновации для контроля уровня выбросов. В то же время бизнесмен высказывает уверенность, что борьба с проблемами экологии должна вестись и в развивающихся странах. Он подчеркнул, что у человечества нет времени: нужно действовать уже сейчас.

"Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", — подытожил он.