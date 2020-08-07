МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Роспатент выдал Научному центру биомедицинских технологий ФМБА России сразу три патента в рамках разработки лекарственного препарата от коронавируса (COVID-19) "Лейтрагина", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее, в четверг, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сообщило о получении патента на отечественный препарат "Лейтрагин", способный предотвратить или смягчить осложнения от коронавируса.

"Всего Роспатент выдал три патента в рамках новой разработки. Патент №2728939 содержит информацию об использовании "Лейтрагина" для лечения COVID-19, патент №2728938 — о профилактики пневмонии и тяжелых осложнений COVID-19 при помощи "Лейтрагина". Патент №2728821 раскрывает применение "Лейтрагина" в сочетании с другим лекарством. Авторами изобретения являются Валентин Виноградов, Вероника Скворцова, Владислав Каркищенко, Игорь Помыткин, Александр Самойлов, Татьяна Астрелина и Юрий Удалов", — рассказал собеседник агентства.

"Кроме того, на рассмотрении в Роспатенте находятся еще три заявки на средства, содержащие гексапептид. Поданы международные заявки", — добавил он.

По словам представителя Роспатента, уникальность "Лейтрагина" состоит в том, что он не повторяет зарубежный опыт. "Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину. Ученые Научного центра биомедицинских технологий ФМБА выявили новые свойства гексапептида…, а именно его участие в организации иммунного ответа. При этом опиоидные пептиды на Западе рассматриваются исключительно как потенциальные средства для обезболивания", — отметил он.

"Нацеленность на борьбу с вирусом проявляется в нашей ежедневной работе. Роспатент, как и ведущие патентные ведомства мира (Китая, Южной Кореи, Японии), еще в апреле запустил проект приоритетного рассмотрения заявок на изобретения, предназначенные для борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (пневмонией). Благодаря этому медицинскому сообществу предоставляется быстрый доступ к результатам новейших разработок и инноваций, указанных в заявках на патенты. Ускоренный обмен данными с мировыми патентными ведомствами позволяет консолидировать международные усилия по борьбе с вирусной инфекцией", — прокомментировал руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.