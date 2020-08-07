МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Камчатского края отклонил иск связанного с бизнесменом Олегом Каном, которого СМИ называют "крабовым королем", владивостокского ООО "Шумшу" о взыскании более 32 миллионов рублей убытков с Российской Федерации в лице министерства внутренних дел РФ.

Как следует из опубликованного в пятницу решения суда, убытки, по мнению истца, были причинены ему тем, что пришлось уничтожить рыбную продукцию, изъятую у него в качестве вещественного доказательства и пришедшую в негодность за время хранения. Всего была изъята и впоследствии уничтожена продукция в виде замороженных полуфабрикатов, включая икру кеты и нерки, изготовленная на борту судна "Кадет 601" из 155 тонн нерки, 53 тонн кеты, 1,5 тонны горбуши и 461 килограмма чавычи.

Как заявил в суде истец, уголовное дело в отношении капитана судна за незаконную добычу биоресурсов на шельфе длилось 2 года 8 месяцев и завершилось в декабре 2018 года вынесением оправдательного приговора. Все это время рыба хранилась в холодильниках АО "Камчатрыбром". Но, поскольку сроки хранения изъятой продукции не превышают 9 месяцев, ее после возвращения владельцу пришлось утилизировать, пояснил суду представитель "Шумшу". Сумма иска рассчитана как стоимость утраченной продукции.

Суд, однако, согласился с доводами ответчика о том, что несмотря на оправдание капитана "Кадета 601", добыча данной партии лососевых пород уже была признана незаконной в рамках административного дела, на основании чего продукция и так подлежала уничтожению. К таким выводам в 2017 году пришли Петропавловск-Камчатский городской суд и Камчатский краевой суд, оштрафовавшие "Шумшу" почти на 12 миллионов рублей.

Арбитражный суд также отметил, что капитан "Кадета 601" был оправдан, поскольку суд пришел к выводу, что он не осознавал ведение добычи запрещенным орудием лова, так как не знал о внесенных судовладельцем изменениях в его конструкцию. При этом сама компания "Шумшу" была признана виновной и оштрафована в рамках административного производства.

В эфире одного из федеральных каналов в декабре 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном. Глава СК РФ Александр Бастрыкин в феврале поручил центральному аппарату СК забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что организовал убийство Кан. Он был объявлен в федеральный розыск. Пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.