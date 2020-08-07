МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная авиакомпания Conviasa получила разрешение на выполнение регулярных прямых рейсов между Москвой и Каракасом, следует из материалов, размещенных Росавиацией.

Ранее таких прямых рейсов между столицами России и Венесуэлы не было. На данный момент авиасообщение между странами закрыто из-за пандемии коронавируса.

"Венесуэльские власти назначили авиакомпанию Conviasa для выполнения пассажирских, грузовых и почтовых авиарейсов в РФ… Периодичность и маршруты: два рейса в неделю по маршруту Майкетия (аэропорт Каракаса — ред.) — Москва — Майкетия", — говорится в материалах Росавиции.

Назначение авиакомпании означает ее право выполнять полеты по данному маршруту.