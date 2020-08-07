МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Холдинг РЖД с 22 августа возобновляет курсирование поезда между Калининградом и Адлером, сообщила компания.

В настоящее время в сообщении с Калининградом курсируют поезда: № 30/29 "Янтарь" Калининград – Москва и № 80/79 Калининград – Санкт-Петербург

"Возобновляет курсирование поезд № 360/359 Калининград – Адлер (с прицепными вагонами сообщением Смоленск – Адлер, Брянск – Адлер) формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Теперь у жителей Калининградской области и других городов России снова появится возможность совершать железнодорожные путешествий из самой западной точки России к южным побережьям Черного моря. В свой первый рейс после долгого перерыва поезд отправится 22 августа из Калининграда, а из Адлера – 25 августа", — говорится в сообщении.

Поезда, следующие между Калининградом и другими городами РФ транзитом через территорию Литвы и Белоруссии, на станциях этих зарубежных железных дорог делают только технические остановки — посадка и высадка пассажиров не осуществляется.

РЖД напоминают, что в соответствии с достигнутыми договоренностями с МИД Литвы с 8 августа в поездах ФПК, курсирующих в сообщении с Калининградом, могут единовременно проезжать 200 пассажиров. В то же время продолжает действовать нота министерства иностранных дел республики, в соответствии с которой транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Транзитный проезд через территорию Литвы по шенгенской визе или обычному упрощенному транзитному документу запрещен.

"Дополнительно следует обратить внимание, что при осуществлении пограничного контроля на пограничных железнодорожных пунктах Литовской республики пропускаться через территорию Литовской республики будут только те граждане РФ, которые заранее заполнили в электронном виде анкету на сайте Генерального консульства Литовской республики в Калининграде, распечатали её и подписали", — отмечается в сообщении.