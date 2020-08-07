МОСКВА, 7 авг ПРАЙМ. Сервис заказа автомобилей премиум-класса Wheely приостановил свою работу в Москве по решению суда, компания намерена его обжаловать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Мещанский суд вынес решение о приостановлении работы Wheely в Москве. Слушание состоялось на фоне трехлетнего противостояния с московским департаментом транспорта в связи с требованием последнего в режиме реального времени передавать данные геолокации всех пассажирских поездок", — уточнили в компании.

Прокуратура в мае уличила в нарушениях мер по борьбе с распространением коронавируса в Москве сервис такси премиум-класса. Источник РИА Новости в оперативных службах тогда уточнял, что речь идет о сервисе Wheely. Согласно указу мэра, таксисты обязаны возить граждан только при предъявлении ими спецпропусков, также компании обязаны предоставлять сведения в ГИС "Единая региональная навигационно-информационная система Москвы". По информации прокуратуры, один из сервисов такси продолжил работу, не представив такую информацию в контрольные органы, что могло повлечь осложнение эпидемиологической ситуации. Тогда Мещанская межрайонная прокуратура внесла руководителю организации представление об их устранении.

Wheely утверждает, что защищает конфиденциальность частной жизни своих пользователей. "Хотя Дептранс настаивает, что запрашиваемые данные не содержат информации о пассажирах, давно известно, что точные данные геолокации легко соединить с другими сетами данных, чтобы… идентифицировать пользователя", — полагают в компании. По словам главы Wheely Антона Чиркунова, это не является законным требованием.

"Решение суда ошеломляет, но мы полностью уверены в своей правоте и будем подавать апелляцию", — прокомментировал решение суда Чиркунов.

Wheely — премиальный сервис для заказа автомобиля с личным водителем через приложение. Сервис был основан в 2010 году в Цюрихе Антоном Чиркуновым. Головной офис находится в Лондоне. Сервис доступен в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Париже.