НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — ПРАЙМ. Пилот выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Кожикоде в индийском штате Керала самолета Air India погиб, множество пассажиров получили ранения, сообщил бывший министр культуры и туризма Индии Альфонс Каннантанам.

"(Самолет) Air India Express съехал с трассы в Кожикоде, передняя часть раскололась, пилот погиб, а многие пассажиры получили ранения. Все пассажиры эвакуированы. Очень повезло, что самолет не загорелся", — написал он в Twitter.

Более 30 человек после ЧП с самолетом доставлены в больницу, сообщил телеканал NDTV.

По данным газеты Economic Times, корпус самолет развалился на две части.

Согласно изображениям, переданным индийскими агентствами, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушена, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна.

По предварительным данным, самолет следовал из Дубая. Число пассажиров на борту воздушного судна разнится, по данным ряда СМИ на борту самолета может быть от 170 до 194 пассажиров.

На место крушение прибыли пожарные машины и кареты скорой помощи.