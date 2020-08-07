АЛМА-АТА, 7 авг — ПРАЙМ. Турция приостановила выполнение пассажирских рейсов с рядом стран, включая Казахстан, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщило турецкое посольство в Нур-Султане.

В опубликованном в Twitter посольства сообщении отмечается, что ранее из-за пандемии коронавируса Турция временно приостанавливала пассажирские авиаперевозки с большим количеством стран. Тем не менее, Казахстан стал одной из немногих стран, с которыми Турция возобновила международное авиасообщение.

"На этот раз в рамках аналогичной оценки 5 августа 2020 года Турция приняла решение приостановить выполнение пассажирских рейсов международных авиакомпаний с некоторыми странами, в том числе с Казахстаном", — говорится в сообщении.

Принятое решение охватывает все авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки между Турцией и Казахстаном. По информации посольства, вопрос о возобновлении рейсов авиакомпаний будет рассматриваться соответствующими органами с учетом течения пандемии и санитарно-эпидемиологической ситуации в странах в предстоящий период. "Турция по-прежнему будет находиться рядом с дружественным и братским народом Казахстана, как это было до сегодняшнего дня", — заключается в сообщении посольства.

В Казахстане за минувшие сутки выявлены 980 случаев коронавирусной инфекции, общее число заражений достигло 96922. Число выздоровевших пациентов превышает 70 тысяч, 1159 заболевших умерли. Кроме того, с начала августа в стране зафиксировали более 11 тысяч случаев пневмонии, схожей с коронавирусной инфекцией, а также 120 летальных случаев от нее.

Казахстан по рекомендациям ВОЗ с 1 августа приступил к публикации информации о заболеваемости пневмонией, которая по клиническим признакам похожа на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18,6 миллиона случаев заражения, свыше 700 тысяч человек скончались.