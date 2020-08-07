НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг — ПРАЙМ. Четырнадцать человек погибли и более 120 ранены при жесткой посадке самолета Boeing-737 авиакомпании Air India в индийском городе Кожикоде, сообщает агентство ANI со ссылкой на полицию.

По данным полиции, при жесткой посадке ранения получили 123 человека, тяжелые травмы у 15 из них.

Ранее министерство авиации Индии сообщило, что на борту следовавшего из Дубая самолета было 174 пассажира, в том числе 10 детей, два пилота и пять членов экипажа.

Согласно изображениям с места крушения, кабина пилотов и передняя часть самолета полностью разрушены, на ВПП и за ее пределами разбросаны обломки воздушного судна. Корпус самолета развалился на две части.