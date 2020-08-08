МОСКВА, 8 авг – ПРАЙМ. На сервисах частных объявлений особенно распространено мошенничество с доставкой для покупателя и мошенничество с банковскими картами. Шанс вернуть свои деньги у тех, кто стал жертвой мошенников есть, но обманы на электронных площадках тяжело доказать с точки зрения уголовного права, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.

По его словам, мошенничество с доставкой для покупателя легко осуществимо, а поскольку, речь идет о небольших суммах денег, многие пострадавшие не тратят время на заявления в полицию.

Пример – предлагается интересный товар по низкой стоимости, покупателю предлагают передать товар в определённое время, однако встреча срывается, и продавец советует воспользоваться службой сторонней доставки, а оплату осуществить на карту посредством перевода после проверки приобретаемого товара. Затем к вам обратятся еще раз и попросят перевести 300-400 рублей на курьера, после чего перестанут выходить на связь. "Сумма не является большой для одного человека, но подумайте — сколько людей можно обмануть таким простым способом", — говорит юрист.

По другой распространенной схеме вам доставляют товар, проверив его, вы переводите деньги, но курьер не передает вам уже оплаченный товар. Дело в том, что мошенник выставляет на площадке, например, новый мобильный телефон, со скидкой в 20-30%, объясняя это тем, что его ему подарили, и он ему не нужен. Выбрав нескольких покупателей, он от их имени оформляет заказ в интернет-магазинах с доставкой, приезжает курьер, и вы переводите деньги не на счет магазина, а на карту "продавца".

Также существует большое количество схем обмана покупателя с использованием банковских карт.

На ваше объявление о продаже откликнулись и просят сообщить номер карты, срок действия и код CVV, чтобы проверить, не мошенник ли вы. Пообещав перечислить вам деньги за товар, диалог сразу закрывается. "Многие не видят подвоха — вы продаете ненужную вам вещь, у вас ее покупают, и вот-вот переведут вам деньги на карту, на самом же деле, деньги переведут не вам, а от вас, и произойдет это очень быстро", — предупреждает эксперт.

Другой вариант: мошенники просят вас как продавца вставить карточку в банкомат для приема платежа через онлайн-банкинг – покупателю нужна подтверждающая платеж квитанция, чтобы не было обмана. Владелец карты, не чувствуя подвоха, передает данные карты через интернет или действительно получает платеж, а фото квитанции высылает звонившему. В обоих случаях съем денег со счета происходит моментально.

ЕСЛИ МОШЕННИК — ВЫ

Есть еще одна набирающая обороты схема, благодаря которой мошенником окажетесь вы. Представьте, что вы продаете товар стоимостью от 10 тысяч рублей, находится покупатель, который готов ее приобрести, при этом, "совершенно случайно" переводит вам не 10 тысяч рублей, а 40 тысяч рублей. Покупатель попросит вернуть деньги вместе с купленной им вещью и присылает за ней такси. Ничего не подозревая, вы передаете водителю проданную вещь и деньги — и c этого момента мошенником становитесь вы.

Дело в том, что в это время покупатель обращается в полицию по факту мошенничества со стороны продавца, требуя вернуть перечисленные средства. В итоге — давший объявление теряет стоимость товара (спишут с лицевого счета в пользу первого мошенника всю перечисленную сумму), а также сам товар, который достанется мошенникам, ведь таксист тоже “в деле”. Доказать в данном случае что-то очень сложно, предупреждает юрист.

"В случае обмана шанс вернуть свои деньги есть, но он минимальный, ведь не все факты будут подпадать под квалификацию мошенничества, предусмотренную 159 УК РФ. Кроме того, мошенничество на электронных площадках очень тяжело доказать с точки зрения уголовной науки. Мошенники открывают счета на подставных лиц — и сразу же или снимают деньги, или оплачивают товар на зарубежных интернет-площадках, — то есть делают все, чтобы сотрудники полиции вместе с банками не смогли отследить движение денежных средств. В связи с этим единственный верный совет, который можно дать — будьте внимательны и при малейшем сомнении не переводите деньги за товар", — заключил эксперт.