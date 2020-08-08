НЬЮ-ДЕЛИ, 8 авг — ПРАЙМ. Авиакомпания Air India, чей самолет Boeing 737 совершил накануне жесткую посадку в индийском штате Керала, сообщила выплате компенсаций пассажирам этого рейса.

"Авиакомпания надлежащим образом застрахована и выплатит компенсацию в соответствии с действующим законодательством в соответствующий момент. Чтобы обеспечить немедленную помощь в качестве промежуточной компенсации Al India Express предоставит: по одному миллиону рупий ($13,3 тыс) ближайшему родственнику погибшего пассажира 12 лет и старше, 500 тысяч рупий ($6,6 тыс) пассажирам в возрасте до 12 лет, 200 тысяч рупий ($2,6 тыс) тяжелораненым пассажирам и по 50 тысяч рупий (668 долларов) пассажирам, получившим травмы в результате инцидента", — сообщила авиакомпания в Twitter.

Самолет Boeing 737 индийской бюджетной авиакомпании Air India Express совершил жесткую посадку в пятницу в аэропорту индийского города Кожикоде, штате Керала. Согласно последним данным, в результате инцидента погибли 18 человек, в том числе двое пилотов. В больницах находятся 149 человек, 22 из них получили тяжелые ранения.

Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Ранее министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури разместил фотографии с места катастрофы, на которых виден разломившийся самолет, у которого оторвана кабина пилотов вместе с первым рядом пассажирских кресел. Также кресла пассажиров вместе с их вещами лежат на земле. Хвост самолета также сломан в районе последних пассажирских рядов, и лежит, опираясь на склон, по которому съехал самолет.

Бортовые самописцы самолета найдены и переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий при министерстве гражданской авиации Индии, которое начнет расследование инцидента.