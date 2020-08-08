МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень видов топлива для судов, курсирующих внутри страны, дополнив его автомобильным и авиационным бензином, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Абзац второй пункта 167 (Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта — ред.) дополнить пунктом 167 следующего содержания: на судах… допускается применение следующих видов топлива:… автомобильный бензин для обеспечения работы двигателей внутреннего сгорания…, авиационный бензин или топливо для реактивных двигателей", — говорится в постановлении правительства в субботу.

В документе отмечается, что автомобильный бензин может использоваться на судах не более 20 метров в длину, за исключением нефтеналивных судов и перевозящих опасные грузы. Также такой тип топлива может применяться на дежурных шлюпках, но если топливные баки защищены от огня и взрывов.

Авиационный бензин и топливо для реактивных двигателей используются для работы двигателей судов-экранопланов речных и озерных, а также для заправки авиа-аппаратов, находящихся на специальных судах.

Ранее, в утратившим сейчас силу документе, такого выбора топлива не было. Можно было использовать лишь жидкое топливо, имеющее температуру вспышки в закрытом тигле не ниже 60 градусов Цельсия. Для аварийных дизель-генераторов могло использоваться топливо с температурой не менее 43 градусов Цельсия. Других аналогов не было.