МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Выбор россиянами места для отпуска в бархатный сезон зависит, прежде всего, от открытия границ, безопасности и цены предложения от туроператоров. С огромной долей вероятности, лидером по осенним сборам будет Турция, если, конечно, границы вновь не закроют, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

Россия потихоньку открывает границы – уже полетели первые самолеты в Турцию, Великобританию и Танзанию, а с 15 августа начнутся полеты в Швейцарию. Открыта граница с Абхазией – правда, авиаперелетов туда нет. При этом уже десять стран заявили о готовности открыться для россиян – десятой в этом списке стала Черногория, которая также желает снова начать прием наших туристов.

Большинство экспертов сходятся во мнении, что полноценное возвращение к "докоронавирусным" турпотокам возможно не ранее лета 2021 года, а вот бархатный сезон желающие с большой долей вероятности смогут провести на заграничных пляжах.

ЧЕГО ХОТЯТ ТУРИСТЫ

Главное – чтобы границы были открыты, без этого никакие перемещения за пределы РФ невозможны. Варианты полулегального пересечения белорусской границы через "партизанские тропы" в расчет не берем. Второе обязательное условие – налаживание регулярного авиасообщения, прежде всего, с курортными городами и по приемлемым ценам. Однако и в этом случае туристы поедут, лишь если ситуация с Covid-19 будет более или менее стабильной, и цены на поездки не окажутся заоблачными.

На совокупность всех этих обстоятельств будут обращать внимание потенциальные отдыхающие осенью 2020 года, уверены опрошенные "Прайм" эксперты.

"Если наше правительство решит ужесточить меры и снова закрыть границы, то мы снова возвращаемся к отечественным вариантам. Осенью особенно популярен санаторно-курортный отдых. Если границы продолжат открываться, соответственно будет выбор, а значит, туристы выберут безопасные, бюджетные направления, куда недалеко лететь", — рассуждает Артем Буряк из турагентства Onlinetours.

Изменились и требования к качеству предоставляемого отдыха. В условиях посткарантинных мер на первое место выходят безопасность и гарантии того что отдых вообще состоится, уверена президент Ассоциации по защите прав и интересов владельцев продуктов таймшер и участников таймшер-индустрии "РУСТАЙМ" Анна Виноградова.

"Сама возможность путешествия и посещения курортов все еще под большим вопросом. Но границы стран постепенно открываются, и мировое сообщество с воодушевлением транслирует информацию о снижении заболеваемости коронавирусом, и о возобновлении работы курортных зон", — говорит она.

ТУРЦИЯ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Если все сложится благоприятно, бесспорным лидером "бархатного сезона" станет Турция, уверены эксперты. Полюбившиеся нашим соотечественникам курорты этой страны уже стали доступны, и география полетов постепенно расширяется. При этом полноценный пляжных отдых на российских курортах осенью под вопросом из-за нестабильного климата.

Что касается других стран, то на данный момент они закрыты, и предполагать, когда запреты снимут, преждевременно. Из открытых туристических направлений пляжный отдых в "бархатный сезон" могут предложить Абхазия и Танзания, однако серьезную конкуренцию турецкому сервису они не составят: первая не удовлетворяет ожиданиям многих по климату и сервису, вторая находится слишком далеко и стоит дорого.

Правда, немного изменились правила размещения, обслуживания и предоставления сервиса – отели, согласно постановлению турецких властей, могут быть заполнены лишь на 50%, а по их территории придется передвигаться в маске. Это касается и путешествий по городу, посещений магазинов и общественных мест. Расстояние между лежаками у пляжа или бассейна должно быть не менее 1,5-2 метров, а традиционного шведского стола в этом году не будет – все желаемое вам принесет официант. Это исключит возможность использования постояльцами общих приборов и привычную толчею возле витрин с едой.

"Но наших соотечественников ничем не испугать. Турция имеет все шансы стать абсолютным лидером осеннего турпотока, если только рост заболеваемости коронавирусом и отрицательная статистика по выздоровлению не отпугнут туристов. Обилием справок наших граждан не удивишь, они приучены к ним с рождения, а защитные меры они везде одинаковы, и мы постепенно начинаем к ним привыкать", — говорит Виноградова.

Туристы уже привыкли к этой стране, она открылась первой из заграницы и была в лидерах, еще до пандемии. Отпугнуть их может только информация про вторую волну и реальное закрытие границ. Тех туристов, которые уже настроились отдыхать, не испугает ничего, согласен Буряк.

РОССИЯ НЕ ОТСТАЕТ

Впрочем, желающих отдохнуть на российских курортах меньше тоже не станет. По словам руководителя направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимость" Артема Кромочкина, в этом году персональная безопасность и сохранение здоровья будет для отдыхающих самым важным фактором как при определении туристического направления, так и при выборе варианта проживания.

"Так, несмотря на постепенное открытие границ и возобновление международного сообщения, в том числе и по курортным направлениям, наши соотечественники пока не спешат покидать Россию, предпочитая отдых на отечественных пляжах. Во многом этому способствует неуверенность в эпидемиологической обстановке за рубежом, а также необходимость лететь на самолете, где невозможно соблюдать социальное дистанцирование", — сказал он.

Это подтверждает и статистика: на протяжении последнего месяца спрос на краткосрочную аренду недвижимости в целом по стране превышал предложение в 14 раз, добавил эксперт.

На данный момент, безусловными фаворитами у россиян остаются курортные города черноморского побережья — Сочи, Туапсе, Ялта, Севастополь, Керчь, Судак, Абрау-Дюрсо. Новость об открытии границ практически не сказалась на интересе отдыхающих к этим регионам. "По нашим данным, спрос на краткосрочную аренду в курортных городах Краснодарского края и Крымского полуострова на последней неделе июля превышал показатели начала месяца в диапазоне от 7 до 52% (в зависимости от города", — рассказал он.

ОТЕЛИ ЖАЖДУТ КОМПЕНСАЦИИ

И, наконец, ключевой вопрос – цены на отдых. Эксперты ожидают их роста как на зарубежных направлениях, так и по России. "Прогнозирую небольшой рост. Дело в том, что отели в этом сезоне открылись не все и был большой простой, отели явно захотят заработать. А большой спрос среди туристов только провоцирует отельеров на рост цен", — говорит Буряк.

По оценке Виноградовой, сегодняшние данные по размещению в Турции показывают, что ценовое предложение в среднем уже увеличено на 15-20%. Турецкие отельеры объясняют данные меры колебанием курса валют и компенсацией затрат на проведение обязательной санитарной обработки жилых помещений.

"Тем не менее, подобное удорожание никак не повлияет на количество желающих разместиться на турецких курортах. Прогнозировать рост ценового предложения довольно сложно, так как данная мера зависит от многих факторов. Например, отдельные отели будут закрыты на карантин, а оставшиеся одномоментно поднимут цены в соответствии с уровнем спроса. Возможны ценовые колебания и в сторону понижения стоимости размещения", — заключила она.