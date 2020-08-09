МОСКВА, 9 авг – ПРАЙМ. При выборе продуктов, произведенных или расфасованных в магазине, внимательно изучите, насколько свежим выглядит товар. Некоторые недобросовестные продавцы стремятся выдать залежалый или уже начавший портиться товар за свежий, что, несомненно, является нарушением, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Александр Борисов.

С одной стороны, можно просто отказаться от сомнительной покупки, а с другой – стоит побороться за свои права покупателя. В соответствии со ст. 10 Закона "О защите прав потребителей" продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

"Это включает не только информацию на ценнике или в маркировке товара. По запросу потребителя продавец обязан предоставить сертификат или декларацию о соответствии наряду с накладными документами на продукцию", — уточняет эксперт.

Если есть сомнения в свежести товара или его перемаркировке, то при изучении документов, например, товарной накладной, потребитель может и вправе произвести сверку поставки товара со сроками его годности, сделать вывод о соблюдении сроков годности при продаже такого товара.

Если вы установили, что товар продается с истекшим сроком годности, то стоит обратиться к администратору магазина и сделать запись в Книге жалоб магазина. Также можно обратиться на сайт торговой сети — сегодня крупные сети имеют в своей структуре отделы по работе с лояльностью потребителей. "Эти отделы находятся в ведении федеральной структуры сети и не относятся к какому-то конкретному магазину, а значит, как правило, меры принимаемые этими сотрудниками, максимально эффективные", — отмечает Борисов.

Также есть смысл обратиться в органы Роспотребнадзора. "Товар с истекшим сроком годности — это потенциально небезопасный товар, а значит, у надзорного органа есть полномочия по проведению проверки и применению санкций к недобросовестному продавцу", — заключил эксперт.