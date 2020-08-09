МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Потери туристической отрасли Франции из-за пандемии коронавируса составили по меньшей мере 30-40 миллиардов евро, заявил в интервью изданию Journal du Dimanche государственный секретарь Франции по вопросам туризма Жан-Батист Лемуан.

"Влияние эпидемии в настоящее время привело к потере по меньшей мере 30-40 миллиардов евро", — заявил госсекретарь, отметив, что всего туристическая отрасль Франции приносит доход в размере 180 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов приходится на иностранный туризм.

Лемуан также отметил, что сейчас французы активно способствуют восстановлению туристической отрасли, так как 7 из 10 французов, уехавших в отпуск в июле, предпочли провести его во Франции.