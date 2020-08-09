ПЕКИН, 9 авг — ПРАЙМ. Пассажирский самолет авиакомпании China Eastern Airlines готовится совершить экстренную посадку в аэропорту города Сиань из-за технической неполадки, сообщают издание "Фэнмянь синьвэнь" (Thecover.cn).

Сообщается, что совершающий рейс MU5274 лайнер вылетел из Чэнду в Пекин в 17.47 (12.47 мск).

Спустя час после полёта "из-за технической неполадки" самолёт начал готовиться к экстренной посадке в аэропорту города Сиань.

По словам одного их пассажиров, который общался с журналистом издания через интернет, бортпроводники в 18.50 (13.50 мск) сообщили, что самолёт примерно через полчаса совершит посадку в аэропорту Сианя.