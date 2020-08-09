МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ОГК-2 по МСФО в первом полугодии 2020 года выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,29 миллиарда рублей, при этом показатель EBITDA вырос на 1,3%, до 20,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка снизилась на 13%, до 60,33 миллиарда рублей, что во многом обусловлено реализацией компанией стратегии снижения выработки электроэнергии неэффективным оборудованием в условиях падения потребления в энергосистеме. Операционная прибыль выросла на 1% и составила 13,7 миллиарда рублей.

Операционные расходы сократились на 16,5% по сравнению с прошлым годом и составили 46,36 миллиарда рублей, что в основном связано с уменьшением закупки топлива, поясняет компания.

ОГК-2 — компания тепловой генерации. Контролирующим акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").